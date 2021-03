La definizione e la soluzione di: Può stare per Gabriele o Emanuele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Lele

Curiosità/Significato su: Puo stare per Gabriele o Emanuele Tutti pazzi per amore delle finestre. Emanuele e Cristina, coetanei, sono nella stessa classe e dividono il banco e anch'essi non si sopportano: Emanuele viene chiamato da 36 ' (3 775 parole) - 13:56, 1 mar 2021

Altre definizioni con stare; gabriele; emanuele; La paura di restare soli in casa; Stare in panciolle; Un negozio in cui acquistare collant e parigine; Può contestare le denunce dei redditi ; Gabriele : regista de L'ultimo bacio; Definizioni per la soluzione Lele: Sono tre in parallele; Lasciano tracce parallele; Pietra da costruzione tagliata a parallelepipedo; E' noto il suo teorema sulle parallele; Soluzioni 4481 - 4644; Ultime Definizioni