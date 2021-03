La definizione e la soluzione di: Occorre per nutrirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Cibo

Curiosità/Significato su: Occorre per nutrirsi Galagidae aperti, ma Occorre qualche mese prima che siano completamente autonomi. La madre tiene il cucciolo con la bocca, e lo lascia solo per nutrirsi. Le femmine 6 ' (552 parole) - 17:57, 9 apr 2020

Definizioni per la soluzione Cibo: Multinazionale del cibo; La quantità di cibo spettante; Serie di negozi che vendono cibo nostrano di qualità; Il cibo fast o slow; Un uccello con rostro e artigli; Lo sono i cibi; Soluzioni 4481 - 4644; Un verbo dell'avaro; Schiavo spartano; Ultime Definizioni