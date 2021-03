La definizione e la soluzione di: A volte bisogna rinfrescarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: A volte bisogna rinfrescarla

Apis mellifera (sezione La danza dell'addome o danza a 8) in estate, comincia a surriscaldarsi, numerose api si mettono insieme per rinfrescarlo e per mantenerne la temperatura interna a circa 33 °C, adatta all'allevamento 68 ' (8 853 parole) - 20:16, 13 feb 2021