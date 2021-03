La definizione e la soluzione di: Termina con un rubinetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tubo

Curiosità/Significato su: Termina con un rubinetto rubinetto diversi tipi di rubinetti e di valvole, tra cui: rubinetto a vitone rubinetto a maschio miscelatore monocomando miscelatore termostatico rubinetto a spillo valvola 6 ' (853 parole) - 18:10, 12 nov 2020 Refrigerazione (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) calcolata, uno dei quali Termina con un rubinetto. L'altro tubo è separato dalla camera a vortice da un diaframma con un foro di diametro pari a circa la metà 16 ' (2 142 parole) - 21:46, 5 gen 2021

La cosa indeterminata; Privo di determinatezza; Va esposto in determinati parcheggi a tempo; termina in settembre; Definizioni per la soluzione Tubo: Le consonanti nel tubo; Porta acqua o gas; Conduttura idraulica; Copertone tubolare per bici;