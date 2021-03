La definizione e la soluzione di: E' tenuto dallo stroppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Remo

Curiosità/Significato su: E tenuto dallo stroppo Glossario dei termini marinareschi (A-B) in cavo: con stroppo di corda; - Bozzello stroppato in ferro: con stroppo di ferro; - Bozzello bronzinato: in cui il perno della puleggia è confitto tra 27 ' (3 993 parole) - 06:49, 22 mar 2021 Gozzo (barca) (sezione Tenuta del mare) remi e scalmi di un gozzo è ottenuto attraverso una legatura particolare, detta stroppo. Con l'evoluzione di motori a benzina o Diesel, il remo è passato 5 ' (770 parole) - 11:12, 25 set 2020

