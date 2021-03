La definizione e la soluzione di: Sono pari nella metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EA

Curiosità/Significato su: Sono pari nella meta pari opportunità Le pari opportunità Sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo 49 ' (6 719 parole) - 18:32, 29 ott 2020 Coefficiente di Gini maniera indipendente dalla curva di Lorenz. L'indice di Gini è infatti pari alla metà della differenza media assoluta divisa per la media dei valori; questa 23 ' (3 084 parole) - 19:03, 18 feb 2021

Altre definizioni con sono; pari; nella; metà; sono gli gnocchi dei Trentini; Ci sono quelli a lenti progressive; sono vicine nel bypass; sono vicine nella giungla; Sono pari nei fiori; Sono pari nei pregi; Il tipico caffe parigino; Sono pari nei fogli; Il rugbista che per primo tocca il pallone nella mischia; Sono vicine nella giungla; E' l'ultimo arrivato nella gang; Ha il ritratto nella galleria degli antenati; Un dimostrativo a metà; metà nei prefissi; La metà di two; Il profeta che fu segato a metà; Definizioni per la soluzione EA: __ Rigby: canzone di successo dei Beatles; Il calciatore a cui è dedicato lo stadio di Milano; La studiano nelle università USA gli aspiranti scrittori; Si alimenta con l'uranio; Ultime Definizioni