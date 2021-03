La definizione e la soluzione di: I rialzisti in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tori

Curiosità/Significato su: I rialzisti in Borsa Speculazione ( Speculazione rialzista e ribassista nella Borsa Valori) ed offerta l'uno all'altro". La speculazione non si concentra soltanto in Borsa, ma anche nei mercati dell'economia reale. Le scorte speculative consistono 19 ' (2 302 parole) - 01:41, 26 dic 2020

