La definizione e la soluzione di: I resti di organismi usati per datare le rocce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : FossiliGuida

Curiosità/Significato su: I resti di organismi usati per datare le rocce Fossile guida (categoria Errori di compilazione del template Interprogetto - template vuoto) I fossili guida sono dei fossili usati per la datazione relativa delle rocce secondo il principio della successione faunistica. Si tratta di resti di 3 ' (300 parole) - 19:16, 21 giu 2019 Metodo del carbonio-14 (sezione Variazioni del ritmo di produzione) archeologia per datare i reperti costituiti da materia organica, quindi contenenti atomi di carbonio. Il carbonio è un elemento chimico fondamentale per la vita 34 ' (4 406 parole) - 20:24, 17 mar 2021

Altre definizioni con resti; organismi; usati; datare; rocce; Avuto in prestito e trattenuto; Un secchio per resti; restituire ciò che si è preso arbitrariamente (modo di dire); Prestigioso collegio inglese; Teoria evoluzionistica che fa derivare una categoria di organismi da forme più primitive; Gli sci usati su strada; Composti chimici infiammabili usati per solventi; Gruppi di rocce affioranti; Il solco scavato dalle acque nelle rocce argillose; Ultime Definizioni