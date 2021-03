La definizione e la soluzione di: Dà un pregiato prosciutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Oca

Curiosità/Significato su: Da un pregiato prosciutto prosciutto cotto Il prosciutto cotto è un salume tipico italiano ottenuto dalla salatura e cottura della coscia del maiale. Si definisce prosciutto cotto unicamente il 4 ' (376 parole) - 20:27, 13 mar 2021 prosciutto Il prosciutto è un taglio della carne del maiale. In campo alimentare il suo uso principale è la creazione di due salumi: il prosciutto crudo e il prosciutto 5 ' (485 parole) - 22:01, 18 gen 2021

Altre definizioni con pregiato; prosciutto; Un legno duro e pregiato; pregiato pesce di mare; Un legno duro e pregiato; pregiato vino bianco dell'Alto Adige; Un tipo di prosciutto; Definizioni per la soluzione Oca: Impegna 16 giocatori in una partita; Le vocali in sogno; Località siciliana nota per i per pomodorini; I locali con chiare e scure; Ultime Definizioni