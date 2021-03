La definizione e la soluzione di: Ha per zampe delle pinne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Foca

Curiosità/Significato su: Ha per zampe delle pinne Pinna ( pinne) (disambigua). Le pinne sono gli organi di locomozione di molte specie animali acquatiche. I pesci sono gli animali che hanno fatto delle pinne il mezzo di 5 ' (571 parole) - 14:58, 5 ago 2020 Tetrapoda animali potessero essersi originati da un particolare gruppo di pesci dalle pinne carnose noti come tetrapodomorfi, dalle caratteristiche intermedie tra pesci 9 ' (890 parole) - 13:53, 24 ott 2020

Altre definizioni con zampe; delle; pinne; Hanno due sole zampe; L'isola delle Piccole Antille con Fort; Era una delle Germanie; Il complesso delle idee ricorrenti di un autore; Antonio __: il grande scultore neoclassico delle Tre Grazie; Usano pinne e maschera; Definizioni per la soluzione Foca: Soffocante come un giorno di agosto; Schiacciate del fornaio; Obiettivo a focale variabile; Soffocante per la calura;