La definizione e la soluzione di: Non lo perde il lupo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Vizio

Curiosità/Significato su: Non lo perde il lupo Il lupo perde il pelo ma non il vizio Il lupo perde il pelo ma non il vizio è un proverbio italiano. L'espressione vuole significare che è molto difficile eliminare definitivamente le cattive 1 ' (117 parole) - 05:01, 8 mar 2021 Licantropo ( lupo mannaro) Disambiguazione – "lupo mannaro" rimanda qui. Se stai cercando il film del 2000 di Antonio Tibaldi, vedi lupo mannaro (film). Il licantropo, detto anche lupo mannaro 66 ' (8 001 parole) - 13:56, 17 mar 2021

