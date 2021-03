La definizione e la soluzione di: Nel computer e nel chip. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Nel computer e nel chip

Microprocessore (sezione Microprocessori a 64 bit per personal computer) microprocessore (in sigla µP o uP, con particolare riferimento al chip hardware) è una tipologia particolare di circuito elettronico che si contraddistingue 38 ' (5 079 parole) - 20:48, 19 mar 2021

Amiga ( Enhanced chip Set) basato su una CPU supportata da chip custom originariamente presentato da Miner nella console Atari 2600 e nei computer Atari ad 8 bit. Verso la fine del 55 ' (7 511 parole) - 22:43, 5 mar 2021