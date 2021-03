La definizione e la soluzione di: Ha le maglie ma non è una catena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Rete

Curiosità/Significato su: Ha le maglie ma non e una catena catena (meccanica) sicurezza, il tallone ha un profilo a scivolo rispetto alla maglia precedente; Con maglia di sicurezza, è una catena normale, ma con le maglie di unione profilate 14 ' (1 782 parole) - 13:53, 6 feb 2021

