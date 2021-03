La definizione e la soluzione di: Luigi XIV di Francia, o.. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ReSole

Curiosità/Significato su: Luigi XIV di Francia, o. Luigi XIV di Francia "Louis XIV" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Louis XIV (disambigua). Luigi XIV di Borbone, detto il Re Sole (Le Roi Soleil) o Luigi il 136 ' (15 894 parole) - 12:55, 22 mar 2021 Luigi, il Gran Delfino primogenito e quindi l'erede del re Luigi XIV di Francia e della regina Maria Teresa. Erede designato al trono di Francia, Luigi fu perciò chiamato "delfino" 16 ' (1 658 parole) - 14:33, 8 feb 2021

Altre definizioni con luigi; francia; L'ultimo luigi di Francia; Lo creò luigi Bertelli; In francia è Vordinateur; Un nuovo ricco in francia; Vale tu in francia; Eretici del Medioevo diffusi tra la francia e l'ltalia; Ultime Definizioni