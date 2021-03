La definizione e la soluzione di: Lega per vasellame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Peltro

Curiosità/Significato su: Lega per vasellame Bronzo giapponese Legata alla statuaria buddista, al vasellame e alle armi. Tipici dell'arte indiana i fornelli per pipe, oltre alle sculture sacre. Callister, p 11 ' (1 112 parole) - 19:06, 7 mar 2021 Argentana principalmente per monete, posate, vasellame e oggetti vari. A causa della sua alta resistività elettrica, compresa fra 0,35 e 0,4 µO x m (microohm per metro) 3 ' (98 parole) - 17:37, 28 dic 2015

