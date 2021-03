La definizione e la soluzione di: Impegna 16 giocatori in una partita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CalcioAOtto

Curiosità/Significato su: Impegna 16 giocatori in una partita Calcio (sport) ( partita di calcio) Board raccomanda che una partita non dovrebbe continuare se ci sono meno di sette giocatori in una delle due squadre. I giocatori devono indossare: maglia 111 ' (13 145 parole) - 12:34, 24 mar 2021 Premier League 2020-2021 (categoria Eventi in corso - calcio) premierleague.com. partita anticipata tra la 26ª e la 27ª giornata. ^ partita anticipata tra la 26ª e la 27ª a causa dell'impegno in FA Cup. ^ partita anticipata 32 ' (1 222 parole) - 09:30, 22 mar 2021

