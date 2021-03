La definizione e la soluzione di: Georges __: ha scritto La vita: istruzioni per l'uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Perec

Curiosità/Significato su: Georges __: ha scritto La vita: istruzioni per l uso Georges Perec postume di romanzi e di raccolte di scritti. Il libro più noto di Perec è, probabilmente, La vita, istruzioni per l'uso (La vie mode d'emploi, 1978) dedicato 17 ' (2 163 parole) - 15:16, 6 gen 2021 Questa è la mia vita altri significati, vedi Questa è la mia vita (disambigua). Questa è la mia vita (Vivre sa vie) è un film del 1962 scritto e diretto da Jean-Luc Godard, interpretato 19 ' (2 511 parole) - 21:19, 25 dic 2020

