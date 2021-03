La definizione e la soluzione di: Il re francese... allo specchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ior

Curiosità/Significato su: Il re francese... allo specchio Grammatica francese "Compitare" in francese si dice épeler /ep?'le/. Le lettere dell'alfabeto francese sono di genere maschile. Ecco l'alfabeto francese con il nome delle lettere 72 ' (5 767 parole) - 17:41, 23 gen 2021 Specchia ottiene dal re di Napoli e di Sicilia, Alfonso I d'Aragona, di ripopolare Specchia. Vengono così riedificati il castello e le mura, e il borgo divenne 30 ' (3 308 parole) - 17:53, 21 mar 2021

