La definizione e la soluzione di: Fave, lenticchie e piselli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Legumi

Curiosità/Significato su: Fave, lenticchie e piselli Pisum sativum ( piselli) "Pisello" rimanda qui. Se stai cercando altri significati di "pisello" o "piselli", vedi Pisello (disambigua). Il pisello (Pisum sativum L., 1753) è una 68 ' (6 745 parole) - 21:34, 18 mar 2021 Vicia faba ( Fave) (Uromyces fabae) e l'antracnosi della fava (Ascochyta fabae). È celeberrima l'idiosincrasia di Pitagora e della sua Scuola per le fave: non solo si guardavano 6 ' (656 parole) - 17:38, 26 feb 2021

