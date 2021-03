La definizione e la soluzione di: Dotato per il volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Alato

Curiosità/Significato su: Dotato per il volo volo US Airways 1549 Il volo US Airways 1549 è stato un volo commerciale partito dall'aeroporto LaGuardia di New York e diretto a Charlotte, Carolina del Nord, che il 15 gennaio 22 ' (2 089 parole) - 14:43, 20 gen 2021 volo Malaysia Airlines 370 Pechino-Capitale, in Cina. Il giorno 8 marzo 2014 il volo, operato da un Boeing 777-200ER, scomparve dai sistemi di localizzazione e venne dato per disperso con un 125 ' (14 643 parole) - 15:20, 9 gen 2021

Altre definizioni con dotato; volo; dotato di spirito sottile; dotato di notevole capacità di adattamento; dotato d'ingegno brillante; Se ne fa una per essere sicuri di giungere in tempo (ma non è la prenotazione d'un volo aereo); Diminuire l'altezza... di un tavolo; Racconto favoloso; Cavolo dalle foglie grinzose; Definizioni per la soluzione Alato: L'ha brutta l'ammalato; Così appare chi è malato; Lo scialatore I'ha bucata; Pomposità, sfarzo;