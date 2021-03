La definizione e la soluzione di: Il corteo che spesso ha inizio o fine in una chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Processione

Curiosità/Significato su: Il corteo che spesso ha inizio o fine in una chiesa chiesa (architettura) Una chiesa (AFI: /'kj?za/) in architettura è un edificio specificamente dedicato al culto religioso cristiano. Il termine deriva dal latino ecclesia e 76 ' (10 047 parole) - 13:36, 6 mar 2021

