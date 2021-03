La definizione e la soluzione di: Un color rosso acceso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un color rosso acceso

Rosa (colore) descritto come un colore della gamma del rosso, più tecnicamente si tratta di un rosso chiaro e desaturato (ottenuto dalla sintesi additiva del rosso con il bianco) 6 ' (570 parole) - 14:02, 31 gen 2021

Sciurus vulgaris ( Scoiattolo rosso) del fuoco e del caos) per via del colore rosso acceso della pelliccia; per lo stesso motivo è anche caro a Thor, rosso di capelli Ratatoskr (dal norreno 13 ' (1 511 parole) - 09:52, 4 feb 2021