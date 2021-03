La definizione e la soluzione di: Il cobalto del chimico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Co

Curiosità/Significato su: Il cobalto del chimico cobalto altri significati, vedi cobalto (disambigua). Il cobalto è l'elemento chimico di numero atomico 27 e il suo simbolo è Co. Il nome deriva probabilmente 15 ' (1 439 parole) - 16:55, 5 nov 2020 cobalto-60 dall'attività radioattiva. Ad esempio una sorgente di cobalto-60 da 2,8 GBq, equivalente a 60 µg di cobalto-60, genera una dose di 1 mSv alla distanza di 1 m 11 ' (1 070 parole) - 09:23, 6 feb 2021

Altre definizioni con cobalto; chimico; Il simbolo del cobalto; Il Th del chimico; L'oro del chimico; Colosso petrolchimico italiano; Il simbolo chimico del cesio; Definizioni per la soluzione Co: Precede il Si gira!; Componimenti in versi; Una struttura per i minori; II nome del pitone de Il libro della giungla;