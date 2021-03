La definizione e la soluzione di: La città del Texas in cui fu uc­ciso John F. Kennedy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Dallas

Altre definizioni con città; texas; uc­ciso; john; kennedy; Un servizio pubblico delle grandi città; Arbor, città nel Michigan; Storica città dell'Etiopia; Grande città dell' Australia; I giocattoli di John; Un John della canzone; Il John di Rocket man; Il film di Kusturica del 1993 con Johnny Depp;