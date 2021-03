La definizione e la soluzione di: La capitale dell' Eritrea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Asmara

Curiosità/Significato su: La capitale dell Eritrea Eritrea sunnita e Chiesa ortodossa Eritrea) e nove gruppi etnici. Fu creata come entità politica nel 1890 con il nome di Colonia Eritrea. Il presidente Isaias Afewerki 88 ' (9 495 parole) - 13:09, 16 mar 2021 Colonia Eritrea cercando la divisione amministrativa dell'Africa Orientale Italiana, vedi Governatorato dell'Eritrea. La colonia Eritrea (o Eritrea italiana) fu la prima 25 ' (2 347 parole) - 14:33, 22 mar 2021

La capitale dei Grigioni; Una capitale del mobile in Lombardia; Quello degli USA che ha per capitale Little Rock; La capitale della Finlandia; Grande città dell' Australia; L'isola delle Piccole Antille con Fort; II nome del pitone de Il libro della giungla; La fine dell'isolamento; Fiume tra eritrea e Etiopia; Gli Africani di Asmara