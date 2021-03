La definizione e la soluzione di: Il bastone da montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Alpenstock

Curiosità/Significato su: Il bastone da montagna bastone bastone animato. Nel caso di utilizzo in montagna si parla di bastone da montagna. Se si tratta di un bastone ferrato, è munito di pomo e di puntale per 7 ' (893 parole) - 20:36, 23 mar 2021 Alpenstock ( bastone da montagna) per "bastone alpino"), in italiano pistocco, è un bastone dotato di una punta metallica, storicamente utilizzato per la progressione in montagna. In uso 3 ' (335 parole) - 08:38, 5 apr 2020

Altre definizioni con bastone; montagna; Sono uguali in montagna; In mezzo alla montagna; Un percorso di montagna in cui sono presenti scalette e corde fisse; Alberi d'alta montagna; Ultime Definizioni