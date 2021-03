La definizione e la soluzione di: Afflitti, sconsolati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Tristi

Curiosità/Significato su: Afflitti, sconsolati Schegge di paura nascondere la sua "vera natura", rappresentata da Roy; dopodiché Martin, sconsolato e afflitto, si allontana dal Tribunale. La distribuzione cinematografica è 10 ' (941 parole) - 00:06, 26 gen 2021

Altre definizioni con afflitti; sconsolati; Mesti, afflitti; Definizioni per la soluzione Tristi: Lo studio del Cristianesimo degli scrittori ecclesiastici; Arrivano come fulmini (ma non sono i centometristi); Mesti, afflitti; Separano i centometristi sul traguardo; Soluzioni 4470 - 4644; Ultime Definizioni