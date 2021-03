La definizione e la soluzione di: Può essere da fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARMA

Curiosità/Significato su: Puo essere da fuoco Arma da fuoco Un'arma da fuoco (o arma a fuoco) è un tipo di arma termobalistica che sfrutta l'energia cinetica dei gas in espansione da una carica di lancio o scoppio 61 ' (8 309 parole) - 13:28, 11 mar 2021 fuoco cosiddetta "onda d'urto", che si propaga nell'aria ad elevata velocità. Il fuoco può essere prodotto attraverso procedimenti di natura meccanica o fisica. Tra 14 ' (1 603 parole) - 03:38, 25 feb 2021

Altre definizioni con essere; fuoco; Sul PC può essere a tendina; Può essere One o Cooper; Può essere auto o filo; Se ne fa una per essere sicuri di giungere in tempo (ma non è la prenotazione d'un volo aereo); Mostro sputafuoco; Colpi d'arma da fuoco; Sputa fuoco; Definizioni per la soluzione ARMA: Il duca di Milano al cui servizio fu il Carmagnola; Cricca di giovinastri; Il droghiere farmacista d un tempo; Farmaco antinfiammatorio; Ultime Definizioni