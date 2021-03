La definizione e la soluzione di: La città di Sala e Scala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MILANO

Curiosità/Significato su: La citta di Sala e Scala Teatro alla Scala 189167°E45.4675; 9.189167 Il Teatro alla Scala, colloquialmente noto come la Scala, è il principale teatro d'opera di Milano. Considerato tra i più prestigiosi 125 ' (14 415 parole) - 17:17, 22 mar 2021 Palazzo Ducale (Venezia) ( Sala del Gran Consiglio) operò lungo la facciata interna della Sala del Maggior Consiglio, edificando una Scala e la relativa porta. A causa della partecipazione di vari addetti 138 ' (15 914 parole) - 10:45, 22 mar 2021

