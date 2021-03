La definizione e la soluzione di: Antica macchina da pesca adriatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRABUCCO

Curiosità/Significato su: Antica macchina da pesca adriatica Trabucco (pesca) abruzzesi e molisane detto anche trabocco, bilancia o travocco, è un'Antica macchina da pesca tipica delle coste garganiche, molisane e abruzzesi, tutelata 14 ' (1 789 parole) - 14:41, 2 feb 2021 Costa dei Trabocchi (categoria Senza fonti - pesca) litorale è caratterizzato dalla diffusa presenza di trabocchi, antiche macchine da pesca su palafitta. Fra le varie teorie sulle prime apparizioni dei 31 ' (3 808 parole) - 15:30, 8 mar 2021

