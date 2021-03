La definizione e la soluzione di: Gli elementi chimici come il nettunio e il plutonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TRANSURANICI

Curiosità/Significato su: Gli elementi chimici come il nettunio e il plutonio Elemento chimico scienziati russi e statunitensi. Il tecnezio, il promezio e i primi 6 elementi transuranici, cioè nettunio, plutonio, americio, curio, berkelio e californio 30 ' (1 037 parole) - 01:03, 29 gen 2021 plutonio Il plutonio è l'elemento chimico di numero atomico 94 e il suo simbolo è Pu. È l'elemento oggi più usato nelle bombe nucleari a fissione ed è quello caratterizzato 25 ' (2 666 parole) - 09:23, 10 feb 2021

