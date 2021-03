La definizione e la soluzione di: La sede ONU a New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : PalazzoDiVetro

Curiosità/Significato su: La sede ONU a New York Ufficio delle Nazioni Unite a New York 968056 L'Ufficio delle Nazioni Unite a New York è la sede principale dell'ONU; è un complesso di edifici situato a New York (USA). Il terreno su cui sorge non 4 ' (506 parole) - 14:49, 20 dic 2020

