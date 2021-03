La definizione e la soluzione di: S'allineano attendendo il via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Partenti

Curiosità/Significato su: S allineano attendendo il via marmo verde e greco; il poggiolo è diviso in sei sezioni decorate ciascuna con quattro formelle; lungo i piedritti si allineano sei statue, quelle inferiori

Definizioni correlate per la soluizione Partenti: Elenco di aspiranti partenti; Soluzioni Cruciverba 4386 - 4643; S'allineano attendendo il via;

Ultime Definizioni : L'ha incorporata AllianzUn dimostrativo a metàPuò esercitarla un chiaroveggenteLe monete dei RomeniLa sede ONU a New York