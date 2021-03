La definizione e la soluzione di: Gli elementi come il lantanio e il terbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TerreRare

Curiosità/Significato su: Gli elementi come il lantanio e il terbio Lantanoidi (sezione Proprietà degli elementi) 1925) è costituita dai 15 elementi chimici, che sulla tavola periodica si trovano fra il lantanio e afnio. Essi hanno numero atomico compreso fra 57 e 71 38 ' (3 788 parole) - 08:16, 22 mar 2020

