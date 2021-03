La definizione e la soluzione di: Francesco __: Bacco in Toscana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REDI

Curiosita`/Significato su: Francesco __: Bacco in Toscana Bacco trono di Vesta. Il trionfo di Bacco e Arianna, canto carnevalesco di Lorenzo de' Medici Bacco in Toscana, ditirambo di Francesco Redi Le Baccanti, tragedia 4 ' (415 parole) - 10:26, 11 mar 2021 Francesco Redi 1690. Francesco Redi, Bacco in Toscana - Ditirambo di Francesco Redi ..., Stamperia di Giacomo Raillard, 1687. Francesco Redi, Opere di Francesco Redi 9 ' (1 023 parole) - 21:06, 6 mar 2021 Vino Nobile di Montepulciano (categoria Vini della Toscana) Montepulciano viene citato anche dal poeta Francesco Redi il quale, oltre ad elogiarlo nell'opera Bacco in Toscana (Montepulciano d'ogni vino è il Re!), scrisse 11 ' (1 194 parole) - 17:57, 12 ott 2020

