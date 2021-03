La definizione e la soluzione di: Una farina molto bianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

- [dal gr. ??? «uovo», in composizione ? [...] alcuni casi, il primo elemento ovo- (per es.: oocito-ovocito; oogamia-ovogamia; oogenesi-ovogenesi); tra le due varianti, peraltro, i botanici preferiscono quella formata con-. ... ... Curiosità

-oma [dal gr. -oma -?matos, che è propr. il suff. -ma aggiunto a temi verbali in -]. - (med.) Suff. di numerosi termini composti, che indicano per lo più affezioni infiammatorie produttive circoscritte (per es., granuloma) o di tipo tumorale (adenoma, epitelioma, ecc.). ... Sinonimi e Contrari