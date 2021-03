La definizione e la soluzione di: Separa il solido dal liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

¹ (ant. feltro) s. m. [dal fr., dal lat. mediev. filtrum, che ha la stessa origine di feltro]. - 1. a. [strumento per trattenere particelle solide sospese in un fluido: f. del caffè] ˜ ? colino, passino. b. [dispositivo in grado di trattenere le impurità: f. dell'aria] ˜ depuratore. 2. (fig ... Sinonimi e Contrari