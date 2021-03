La definizione e la soluzione di: Scimmie diffuse in Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Macachi

Vocabolario on line

macaco (meno com. macacco) s. m. [dal port. macaco, adattam. di una voce [...] che si presenta appiattito nella sua parte superiore (come si osserva appunto nei macachi). 3. fig. Uomo goffamente brutto e sciocco. Spesso scherz., in tono bonariamente offensivo ... ... (meno com. macacco) s. m. [dal port., adattam. di una voce [...] che si presenta appiattito nella sua parte superiore (come si osserva appunto nei). 3. fig. Uomo goffamente brutto e sciocco. Spesso scherz., in tono bonariamente offensivo ... ... Curiosità

Altre definizioni con scimmie; diffuse; asia; Le scimmie di Gibilterra; Grosse scimmie variopinte; Protegge fornai e pasticcieri; Succedette a Vespasiano; A est dell'Europa; Comprende tre quarti del ter­ritorio russo; Il felino asiatico che vive fino a 6.000 metri d'altitudine;

