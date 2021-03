La definizione e la soluzione di: Un ragazzino irrequieto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

birba1 s. f. [etimo incerto]. – Persona priva di scrupoli, cattivo soggetto (sinon., quindi, del più com. birbante): [...] , birbacchiòlo m. e birbacchiòla f., pegg. birbàccia e più com. birbaccióne m. e birbaccióna f.; v. anche birbone, che è propr. accr. dima è sentito ormai come voce a sé. ... Curiosità