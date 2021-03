La definizione e la soluzione di: Non tutti la sopportano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ironia

Vocabolario on line

ironìa s. f. [dal lat. ironia, gr. e????e?a «dissimulazione, ironia», der. di e???? [...] mia, ben puoi esser contenta Di questa digression che non ti tocca ...» (vv. 127-151). Ironia può essere anche l’atteggiamento d’uno scrittore che investa tutta quanta la sua opera ... ... s. f. [dal lat., gr. e????e?a «dissimulazione,», der. di e???? [...] mia, ben puoi esser contenta Di questa digression che non ti tocca ...» (vv. 127-151).può essere anche l’atteggiamento d’uno scrittore che investa tutta quanta la sua opera ... ... Curiosità

Sinonimi e Contrari

ironia, gr. eironéia 'dissimulazione, ironia']. - 1. [atteggiamento di bonario e divertito distacco dalle cose: osservare con i.; sguardo pieno di i.] ˜ humour, umorismo. ? derisione, irrisione, sarcasmo, scherno. ? autoironia, filosofia. ? serietà, severità. 2. [imprevedibilità ... nia/ s. f. [dal lat., gr. eironéia 'dissimulazione,']. - 1. [atteggiamento di bonario e divertito distacco dalle cose: osservare con i.; sguardo pieno di i.] ˜ humour, umorismo. ? derisione, irrisione, sarcasmo, scherno. ? autoironia, filosofia. ? serietà, severità. 2. [imprevedibilità ... Sinonimi e Contrari

