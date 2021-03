La definizione e la soluzione di: L'Est con capitale Dili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Timor

Vocabolario on line

timóre s. m. [dal lat. timor -oris, [...] troppo t.; si riguarda molto per t. d’una ricaduta; non c’è t. che la cosa possa ripetersi; Timor d’infamia e Desio sol d’onore (Petrarca); con riferimento a particolari cause di ... ... s. m. [dal lat.-oris, [...] troppo t.; si riguarda molto per t. d’una ricaduta; non c’è t. che la cosa possa ripetersi;d’infamia e Desio sol d’onore (Petrarca); con riferimento a particolari cause di ... ... Curiosità

Sinonimi e Contrari

timor di Dio [come agg., privo di principi etici] ˜ amorale, senza scrupoli. b. (f. dea ... dio s. m. [lat. deus, pl. dei e di] (pl. dèi, ant. e dial. dii; al sing. l'art. è il, al plur. gli; al sing., la d- iniziale ha sempre, dopo vocale, il raddoppiamento sintattico). - 1. [...] Dio [come s. m. e f. invar., persona priva di fede] ˜ agnostico, areligioso, ateo; senzadi Dio [come agg., privo di principi etici] ˜ amorale, senza scrupoli. b. (f. dea ... Sinonimi e Contrari

Definizioni correlate per Timor: Visto con timore; Segregato per timore di contagio; Reticenti per complicità; Spaventava i bambini; __ Est: ha per capitale Dili; Soluzioni Cruciverba 43119 - 4643; Soluzioni Cruciverba 34138 - 4634;

Altre definizioni con capitale; dili; II vecchio nome della capitale del Kazakistan; La capitale del Canada; Santiago ne è la capitale; La capitale del Paraguay; La beata del Bambin Gesù; Lavorano in cantiere; Materiale da cantieri edili;

Ultime Definizioni : Si trasmette solo alla fineIl Nadal asso del tennisSi impone con una virgolaLe prime lettere di IvanoLavorano per farci divertire