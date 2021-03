La definizione e la soluzione di: Si arriva alla __ dei conti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

s. f. [der. di rendere, part. pass. reso]. – 1. [...] libro perché il valore di esse venga detratto dal conto: r. dell’invenduto o semplicem.; anche come sinon. di invenduto, per indicare l’insieme delle copie non vendute: la r ... ... Curiosità