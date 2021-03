La definizione e la soluzione di: Fanno il bucato sulle assi di legno (ma non sono le lavandaie che si sbracciano sulle vasche di una volta). Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Trapani

Altre definizioni per Trapani: E fra Trapani e Palermo;

Altre definizioni con fanno; bucato; sulle; assi; legno; sono; lavandaie; Non lo fanno 99 grammi; Fanno prodigi nelle fiabe; Quello bucato vale meno che niente; Un bucato... all'asciutto; Sulle targhe del Canton Ticino; La safety sulle piste di F. 1 ; E' una seduta con molte contestazioni (ma non è la classi- ca riunione di condominio); Lo sono alcuni tipi di formaggio; Un minatore del legno; Legno nero; Sono dei veri somari (ma non sono gli ultimi della classe); Hanno 60 primi (ma non sono i ristoranti turistici);

