La definizione e la soluzione di: Arrivano come fulmini (ma non sono i centometristi). Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Lampi

Altre definizioni con arrivano; come; fulmini; sono; centometristi); Hanno lunghe corna arcuate; Folaga; Vede anche al buio (ma non è il pokerista che azzarda); Se ne fa una per essere sicuri di giungere in tempo (ma non è la prenotazione d'un volo aereo); Fanno il bucato sulle assi di legno (ma non sono le lavandaie che si sbracciano sulle vasche di una volta); Sono dei veri somari (ma non sono gli ultimi della classe);

