La definizione e la soluzione di: Divisione di una cellula madre in 2 cellule figlie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MITOSI

Altre definizioni con divisione; cellula; madre; cellule; figlie; Famoso osservatorio inglese; La suddivisione d'una scienza; Particolare forma di riproduzione cellulare; Una card dei cellulari; Reti, Teti, Veti: la madre di Achille; La vestale madre di Remo; Sostanze utili alle cellule; Un elemento delle fotocellule; Le figlie di Atlante che Zeus trasformò in stelle;

