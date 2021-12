Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Non lo conosce il principiante, per risolvere cruciverba e altri giochi enigmistici.

Soluzione 3 lettere : ABC

Curiosità : Non lo conosce il principiante

distingue dal principiante e dal novizio. In linea di massima, vi sono due criteri per la comprensione e lo studio del suo significato: il primo intende ... Significato abc

Neologismi (2012) ABC Sigla di (Angelino) Alfano, (Pier Luigi) Bersani, (Pier Ferdinando) Casini, leader dei partiti (PDL, PD, UDC) che costituiscono la maggioranza del governo presieduto da Mario e credo che la cosa sia reciproca». (repubblica.it, 19 aprile 2012) • tit. Bye bye, ABC – La crisi dell’asse tra i tre principali partiti che formano la maggioranza procura in Definizione Treccani

