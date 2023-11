ATP Finals - ultime notizie delle 17:15:33 di venerdì 17 novembre 2023

Le ATP Finals (Finali ATP in italiano, ufficialmente Nitto ATP Finals per ragioni di sponsor) sono il torneo professionistico di tennis più importante dell'annata dopo le quattro prove del Grande Slam. In palio vi è un ricco montepremi e vi prendono parte i migliori otto tennisti delle classifiche ATP del singolare e del doppio. Il vincitore consegue da un minimo di 1 100 a un massimo di 1 500 punti ATP, a metà strada tra un torneo Masters 1000 (1 000 punti) e uno Slam (2 000 punti).