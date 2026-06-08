Christian Eriksen rassicura dopo il malore, il pacemaker ha funzionato e ora pensa alla famiglia

Christian Eriksen ha rassicurato tifosi e appassionati dopo il malore accusato con la Danimarca contro l’Ucraina. Il centrocampista ha spiegato di stare bene, di essere già in fase di recupero e di voler trascorrere del tempo con la famiglia durante le vacanze.

Christian Eriksen ha voluto tranquillizzare tifosi e addetti ai lavori dopo il malore accusato durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il centrocampista danese ha spiegato di essere tornato a casa e di sentirsi bene, confermando che le sue condizioni sono sotto controllo.

Il calciatore del Wolfsburg ha precisato che l’episodio non è paragonabile a quanto accaduto nel 2021, quando fu colpito da un arresto cardiaco durante la sfida degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Eriksen ha sottolineato che la situazione attuale è diversa e che il percorso di recupero è già iniziato.

Nel suo messaggio ha anche ringraziato il personale sanitario che lo ha assistito, spiegando che il pacemaker impiantato dopo il grave episodio di cinque anni fa ha svolto correttamente il proprio compito, intervenendo come previsto per garantire la sua sicurezza.

Il centrocampista ha raccontato di voler ora concentrarsi sul recupero fisico e sul tempo da trascorrere con la propria famiglia. Nei suoi programmi ci sono alcuni giorni di vacanza e momenti di svago insieme ai figli, senza rinunciare alla passione per il calcio.

Eriksen era riuscito a tornare all’attività agonistica dopo il drammatico malore del 2021 grazie all’impianto del dispositivo cardiaco, riprendendo la carriera ai massimi livelli sia con il club sia con la nazionale danese.