Itamar Ben-Gvir indagato a Roma, nuova inchiesta sui fermi degli attivisti della Flotilla

Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir è indagato dalla Procura di Roma nell’inchiesta sui fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla. I magistrati stanno acquisendo testimonianze e video per accertare eventuali responsabilità.

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir nell’ambito dell’indagine avviata dopo il fermo di alcuni attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuto lo scorso maggio.

Nel fascicolo aperto dai magistrati di piazzale Clodio confluiscono le testimonianze raccolte dai carabinieri del Ros tra i partecipanti alla missione e diverso materiale video acquisito dagli inquirenti. Tra gli atti figura anche una registrazione realizzata nel porto di Ashdod nella quale si vede Ben-Gvir tra gli attivisti fermati. Nelle immagini i partecipanti alla spedizione appaiono inginocchiati, con le mani ammanettate dietro la schiena, mentre vengono derisi. Il filmato era stato pubblicato dallo stesso ministro sui propri canali social.

L’indagine romana ipotizza reati come sequestro di persona e tortura. Si tratta di uno dei diversi procedimenti aperti dalla magistratura capitolina sulle operazioni che hanno coinvolto le missioni della Flotilla dirette verso Gaza.

Uno dei fascicoli più recenti riguarda l’intervento delle autorità israeliane contro alcune imbarcazioni partite dalla Sicilia il 26 aprile e bloccate nella notte del 29 aprile in acque internazionali nei pressi dell’isola di Creta. Gli esposti presentati dopo quell’episodio hanno portato all’apertura di ulteriori accertamenti da parte della Procura.

Un altro procedimento era stato avviato dopo i fermi di attivisti e parlamentari italiani che, nell’ottobre scorso, si trovavano a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla e furono intercettati dalle forze israeliane vicino alla costa di Gaza prima di essere rimpatriati.

In quel filone investigativo i magistrati romani avevano chiesto al Ministero della Giustizia di trasmettere una rogatoria alle autorità israeliane per ottenere informazioni sulle modalità operative adottate durante i fermi e sulla catena di comando che li aveva autorizzati. Dopo le comunicazioni intercorse con il dicastero di via Arenula, la richiesta verrà inoltrata direttamente dagli uffici giudiziari della capitale.