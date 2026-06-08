Studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo a Milano, indagini su 4 o 5 uomini

Studentessa Erasmus spagnola denuncia una violenza sessuale di gruppo a Milano dopo una serata in discoteca. La Procura e la Squadra mobile cercano 4 o 5 aggressori.

Una studentessa universitaria spagnola di vent’anni, arrivata a Milano per il programma Erasmus, ha denunciato una violenza sessuale di gruppo avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio.

Secondo quanto ricostruito, la giovane aveva trascorso la serata in una discoteca di via Corelli, nella zona est del capoluogo lombardo. Al termine della serata sarebbe stata aggredita fuori dal locale e poi all’interno di un’auto.

La ragazza ha raccontato di essere stata violentata da quattro o cinque uomini. Dopo l’accaduto, accompagnata da un’amica, si è recata in ospedale, dove i sanitari hanno accertato gli abusi.

Dopo le cure e gli accertamenti medici, la ventenne è andata in Questura per formalizzare la denuncia. La Procura di Milano ha aperto un’indagine affidata alla Squadra mobile della Polizia.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire i movimenti della giovane dopo l’uscita dalla discoteca e per identificare gli uomini indicati come responsabili dell’aggressione.